「広島紅白戦、白組２−５紅組」（１０日、天福球場）広島が今キャンプ２度目の紅白戦を実施した。２軍キャンプスタートとなっていた遠藤淳志投手（２５）が１回１安打無失点、２奪三振の好投。１３日から１軍キャンプが行われる沖縄行きの切符を手にした。白組の３番手として登板。先頭の田村から空振り三振を奪い、高木に右前打を許すも、仲田を空振り三振。最後は中村健を中飛に打ち取り、マウンドを降りた。最速１４４キ