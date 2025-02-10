授業時間が足りなかったことをおわびする川崎市教育委員会の職員＝川崎市役所川崎市宮前区の市立宮崎中学校で３年生の年間基準授業時間数が１９こま（１こま５０分）不足する見通しであることが判明した問題で、市教育委員会は１０日、他の市立中学校６校でも３年生の授業時間が最大１５こま不足する見通しであることを発表した。今後は入試後に授業数を増やすなどして卒業までに必要な授業時間数を確保していく方針。市教育委