「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週土曜午前11時3分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う新感覚トークバラエティ。2月8日（土）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！【動画】金子大地×草川拓弥が抱える葛藤「ありますよ…色々と…」金子大地×草川拓弥が登場！今回は、水ドラ25「晩餐ブルース」（