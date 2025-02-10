【モデルプレス＝2025/02/10】10日、都内で行われた映画『白雪姫』劇中歌＆プレミアム吹替版キャストお披露目イベントに、白雪姫役の女優の吉柳咲良、プレミアム吹替版キャストに選ばれた月城かなと、津田篤宏（ダイアン）、諏訪部順一が出席。津田が役作りについて語る場面があった。【写真】ダイアン津田が絶賛 人気女優が熱唱する姿◆ダイアン津田ら「白雪姫」吹替版キャスト発表ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー