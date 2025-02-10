スープパスタの専門店が続々登場し、人気上昇中となっています。自宅にある食材を使って簡単にできるスープパスタレシピもご紹介します。【写真を見る】汗が止まらない！寒い冬にぴったり！あつあつスープパスタ人気急上昇中！スープパスタ専門店も続々波雅俊キャスター:いま、スープパスタの人気が高まっていて、専門店が続々登場しています。【スパゲティ食堂 ズッパ松戸本店】▼トマトズッパ1000円ボリュームたっぷり