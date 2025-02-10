Image: NASA｜火星に生命はいるのか。 微生物が特定の物質に引き寄せられる性質を利用。地球発のロケットが火星に初めて到達したのは1970年代でしたが、それ以来何回ロケットを飛ばしてもローバーで探し回っても、火星上で生命体は見つかっていません。だから多分火星には何もいないのかもしれませんが、探し方が違うのかも？というわけで、生命体の新たな検知方法が研究されています。そし