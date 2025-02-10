歌手の米津玄師が8、9日に福岡市のみずほPayPayドーム福岡でツアーライブを開催。福岡市地下鉄がとった大胆な作戦が話題となっている。  福岡市地下鉄は、博多駅や福岡空港駅、天神駅などとドーム最寄りの唐人町を結ぶ地下鉄。ライブを楽しむファンの多くが利用する路線だけに、公式Xでは「米津玄師さんまでは博多からは260円空港からは300円天神からは210円となっております！」と紹介し「ライブ終演後は臨時列