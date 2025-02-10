オートレーサーとしてデビューしたばかりの２人の新人選手が、伊勢崎の臂市長を表敬訪問しました。 伊勢崎市役所を訪れたのは、伊勢崎オートレースに所属する佐々木光輝選手と茺田樹来選手です。２人は臂市長に今後の活躍に向け意気込みを語りました。 ２人は茨城県下妻市のオートレース選手養成所を先月１０日に卒業。２７日にデビューしました。 佐々木選手は、