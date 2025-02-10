女優・吉柳咲良（２０）が１０日、東京・日本橋三井ホールで映画「白雪姫」（３月２０日公開）劇中歌＆プレミアム吹替版キャストお披露目イベントに、女優・月城かなと（３４）、ダイアン・津田篤宏（４８）、諏訪部順一（５２）と登壇した。吉柳は、白雪姫が着ている青の服と黄色のドレスで登場した。ディズニーの名作の白雪姫役に抜てきされた吉柳は「口笛ふいて働こう」と「夢に見る〜ＷａｉｔｉｎｇｏｎａＷｉｓｈ〜