10日、新潟県糸魚川署は上越市のリサイクル店倉庫に侵入し、毛皮コートなどを盗んだ疑いで無職の男を逮捕しました。建造物侵入・窃盗の疑いで逮捕されたのは五泉市笹堀に住む無職の男(21)です。男は去年8月2日午前4時頃、上越市のリサイクル店の倉庫に侵入し、毛皮コート1着と洋酒10本の計11点（時価計約2万9700円相当）を盗んだほか、翌日午前2時頃、同じ倉庫に侵入し、手帳やアクセサリー、小物など約807点（