2月10日放送の「L is B presents現場DX研究所」（文化放送 毎週月曜日20：00～20：30）は、菱洋エレクトロ株式会社SL事業本部SL第七BU長の大澤一巌氏をゲストに迎え、DXの取り組みやDXを成功させるためのポイントなどについて詳しくお話いただいた。 松井佐祐里アナ（パーソナリティ）「まずは企業プロフィールをご紹介致します。菱洋エレクトロ株式会社は、1961年に設立しました。半導体デバイス事業とICTソ