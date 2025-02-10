3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月3日（月）の放送では、1月20日に配信リリースされた新曲「ダーリン」のMV（ミュージックビデオ）について語りました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、若井滉斗――リスナーからのメッセージ新曲「ダーリン」めっち