ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年2月10日（月）〜2月16日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蟹座（かに座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■蟹座（かに座）カード：ワンドの8（逆位置）思うように勢いがつかず、進展が滞りがち。焦りから強引に動く