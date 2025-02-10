ユーロ圏投資家信頼感が改善、独総選挙での政権交代に期待＝ロンドン為替 今日発表された２月センティックスユーロ圏投資家信頼感は、－１２．７と市場予想＋１６．５や前回１月－１７．７を予想外に上回った。ＥＵに対するトランプ関税が警戒されるなかで意外な結果だった。市場では今月のドイツ総選挙での政権交代が低迷するドイツ経済に新たな刺激をもたらすのでは、との期待感があるようだ。