結婚生活の中で、予期せぬ浮気の疑惑に直面することは、夫婦にとって非常にショックな出来事です。今回は、パートナーの行動にわずかな変化を感じ取った妻がどのように対応すべきか、その心得を探ります。【日常の小さな変化に注意を】夫の普段と異なる行動が目につき始めたら、それは浮気のサインかもしれません。スマートフォンの扱いが神経質になったり、帰宅時間が不規則になったりした場合は、注意深く観察することから始めま