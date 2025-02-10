気象予報士の数家キャスター：あさって12日水曜日あたりから、気温がぐんと上がる予想です。屋根雪が落下しやすく、非常に危険な状態になります。 屋根雪落下の衝撃実験で知る 週間予報を見てみると、あさって水曜日以降、予想最高気温が平年並み以上の日が続いています。気温10度は3月上旬並みで、先週の厳しい寒さからみると、かなり気温が上がり雪解けが進んで、屋根からの落雪に注意が必要です。2021年1月の記録