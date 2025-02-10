大学のセミナー室に放火して、壁の一部を焼いたとして、大学2年生の男がきょう(10日)逮捕されました。 現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、岡山市北区に住む、大学2年生の男(20)です。警察によりますと、男はきょう午前10時30分ごろ、岡山市中区西川原一丁目にある大学のセミナー室に、何らかの方法で放火し、壁の一部約0.25平方メートルを焼いた疑いです。 消防から通報を受けた警察が聞き込みなどを行