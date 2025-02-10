春開幕の通年シーズン最後となる25シーズンのJリーグが、今週末の14日にパナソニックスタジアム吹田で行うガンバ大阪対セレッソ大阪の一戦で開幕する。フライデーナイトJリーグで行う大阪ダービー。日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催を意識したマッチメイクとの推測もあるが、J屈指の人気を誇る伝統の一戦を開幕に持ってきたことについては、様々な意見がある。C大阪MF香川真司は先日、元日本代表の内田篤人氏が番組パー