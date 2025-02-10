この記事をまとめると ■働き方改革でトラックドライバーの休憩の規定が変更になった ■決まりを守らなければドライバーや事業者に責任が追及される ■休憩の規定が変わったことによるデメリットについて解説 働き方改革で休憩の規定が変更に ドライバーの労働環境を改善するための働き方改革による物流2024年問題で、残業時間の限度が短くなっただけでなく、いわゆる430休憩の規定が若干変更になっている。 従来は運転4時間ご