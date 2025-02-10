本日の日経平均株価は、好業績銘柄を中心に買いが優勢となり、前週末比14円高の3万8801円と小幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は19社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、今期業績予想の上方修正と上限2.8％の自社株買いが材料視された大林組 [東証Ｐ]、ＥＶ・航空