お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が9日放送のABEMA「チャンスの時間」に出演。正月休みに韓国のカジノで勝った金額を報告する場面があった。今回は25年初収録。ノブは「正月休みをいただきまして…」と2日間韓国に行っていたことを明かした。2日間丸々カジノで遊んだ結果「20万円勝ちました」と笑顔で報告した。スタジオが笑いに包まれると、相方の大悟も「今それが伝説になってます」と口にした上で、「今のノブの年収で