第97回選抜高校野球大会（3月18日から甲子園）で連覇を狙う健大高崎（群馬）は10日、千葉県館山市内での合宿で大会メンバーの最終候補25人を決定した。昨年選抜で5試合計22回無失点に抑えて優勝に貢献し、昨夏に左肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた左腕・佐藤龍月（りゅうが＝2年）は代打枠で残り「しっかり結果を出して最終的にベンチに入りたい」と見据えた。最終20人は大会直前の3月に決まる。館