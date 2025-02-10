実業家の前澤友作氏（49）が、7年の歳月を経て納車されたという、5億円超えのスーパーカーを公開した。【映像】“総額5億円”前澤友作氏の新車（複数カット）チームオーナー兼総監督を務めるレーシングチームを立ち上げるほど車好きな前澤氏。これまで自身のSNSでは、ロールスロイスとエルメスがコラボした、約3億円の「ファントム・オリベ」や、総額4億7000万円のアストンマーティンなど、自慢の愛車を紹介してきた。“総額