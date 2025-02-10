◎あすの全国の天気関東から西日本は晴れる所が多いでしょう。ただ、近畿は雲が取れにくいでしょう。北陸は昼頃まで雪の降る所がありますが、午後は次第にやむ予想です。北日本は日本海側を中心に雪や吹雪となりますが、こちらも午後は雪の範囲が狭まる見込みです。◎あすの予想気温朝の最低気温は福岡で1℃、大阪で3℃、新潟で1℃、名古屋で2℃、東京で1℃、仙台で-1℃、札幌で-4℃でしょう。日中の最高気温は西日本で前日より高