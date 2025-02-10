BLUE ENCOUNTの結成20周年ツアー＜20th anniversary tour 2024-2025“to B.E.continued”＞が2月8日、東京ガーデンシアターでファイナルを迎えた。台北、上海、そして国内11カ所を回った今回のツアーは、これまでリリースしてきたインディーズ時代から最新のシングルまで約140曲を披露するライブとなる。同ツアーファイナルのオフィシャルレポートをお届けしたい。◆BLUE ENCOUNT 動画 / 画像ツアー＜to B.E.continued＞の集大成と