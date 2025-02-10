俳優の北村一輝が7日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットを報告すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】「色気がだだ漏れ」「カッコ良くてビックリ」ヘアカット後の北村一輝北村は投稿で、「耳ツボ行ってカット行ってそしてジム」と、その日のスケジュールをつづり、ヘアカット後の姿を公開。さっぱりした新しいヘアスタイルを披露した。この投稿には多数のファンから「さっぱりしてカッコいいです」「カッ