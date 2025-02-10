【モデルプレス＝2025/02/10】女優の吉柳咲良が10日、都内で行われた映画『白雪姫』劇中歌＆プレミアム吹替版キャストお披露目イベントに、月城かなと、津田篤宏（ダイアン）、諏訪部順一とともに出席。本作で白雪姫役を務める心境を語った。【写真】吉柳咲良、白雪姫姿で圧巻オーラ◆吉柳咲良、白雪姫役に喜びディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーションでもある『白雪姫』が新たなミュージカル版として実写