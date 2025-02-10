元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依が１０日に自身のＳＮＳを更新。誕生日の様子をアップした。今月７日に３７歳の誕生日を迎えた加護。インスタグラムで「ＭｙＢｉｒｔｈｄａｙは、姉と合同であぁ、しあわせ集まってお祝いしてくれたみんなありがとう」とつづり、誕生日のお祝いを公開。写真がプリントされたケーキやバルーンの写真とともに鏡越しの自撮りショットを添えた。この投稿にファンからは「あいぼん