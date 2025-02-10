#2i2の十味が、2月7日（金）発売のアイドル誌「BOMB」3月号限定版の表紙＆グラビアに登場した。 十味「BOMB」3月号 限定版の表紙は十味 主演ドラマ『うちの会社の小さい先輩の話』も話題の#2i2の十味が久しぶりに水着グラビア登場。上目づかいや彼氏目線など、あざとかわいいをテーマに撮影したキュートなグラビアに。 通常版の表紙は佐々木ほのか＆南みゆか 表紙を飾るのは、グラビア界の未来を