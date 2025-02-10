２００５年ドバイ・ワールドカップを勝ち、０６年から日本で種牡馬生活を送っていたロージズインメイ（牡２５歳）が、種牡馬を引退することになった。２月１０日、ビッグレッドファームがホームページで発表した。米国産で、現役時はダートの中距離で活躍し、Ｇ１・３勝。種牡馬としては初年度産駒から函館スプリントＳ・Ｇ３（１２年）、シルクロードＳ・Ｇ３（１３年）に加え、ダートのＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１（１４年）