１０日、表彰式に臨む（左から）２位の森重航、優勝した中国の高亭宇（こう・ていう）、３位の韓国・金俊昊（キム・ジュンホ）。（ハルビン＝新華社記者／王曦）【新華社ハルビン2月10日】中国黒竜江省ハルビンで開催中の第9回冬季アジア大会は10日、スピードスケートの男子500メートルが行われ、日本の森重航が銀メダルを獲得した。１０日、レースに臨む森重航。（ハルビン＝新華社記者／黄博涵）１０日、レースに臨む森