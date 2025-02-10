7人組グループ・WEST.の藤井流星と紺野彩夏が10日、都内で行われたW主演する読売テレビ「ドラマDiVE＋」枠『キスでふさいで、バレないで。』（毎週月曜深夜1：29）の放送記念イベントに登壇した。【写真】身長差にキュン！横に並ぶ藤井流星＆紺野彩夏今作は、ふどのふどう氏によるコミックシーモアオリジナル作品を実写化。営業部に異動したばかりの佐藤楓（紺野）は、夜の会社でうっかり廊下に締め出されてしまう。偶然通り