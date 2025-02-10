◇東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック（AP）スーパーライト級タイトルマッチ永田大士《12回戦》星大翔（2025年2月10日東京・後楽園ホール）東洋太平洋＆WBO−APスーパーライト級王者・永田大士（35＝三迫）が10日、都内で防衛戦の前日計量に臨み、63・3キロで一発クリア。挑戦者のWBO―AP同級11位・星大翔（26＝DANGAN）は63・4キロでパスした。昨年6月に韓国・ソウルで判定勝ちし、WBO−AP王座の防衛に成功して以来、