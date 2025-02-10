歌手の和田アキ子（７４）が９日、ＴＢＳ「アッコにおまかせ！」に出演。フジテレビの日枝久取締役相談役について、「辞めた方がいいとは軽々しく言えない」と話した。フジ・メディアホールディングス（フジＨＤ）の大株主、米投資会社ダルトン・インベストメンツが日枝氏を「独裁者」と批判し、辞任を求める書簡を送っていたことが明らかになっている。しかし、和田は「（取締役を）４０年やってこられて、いいときも悪いと