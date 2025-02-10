さまざまな事情で十分に義務教育を受けられなかった人たちが学ぶ夜間中学を富山県内にも設置しようと、県教育委員会が検討を進めています。きょうは、めざす学校の姿について協議しました。有識者などでつくる夜間中学の設置検討協議会は、去年10月の初会合で、県が設置主体となり、単独校として設置するなどの方針を確認しています。入学対象者は、さまざまな事情で義務教育を修了していない人や、不登校などで義務教育を十分に受