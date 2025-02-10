現在は那須塩原に移住し、『Nasu Farm Village』という東京ドーム11個分の敷地になる牧場を経営されている紗栄子さん。自身のYouTubeチャンネルでは、オススメのコスメや食品など、ライフスタイルの参考になりそうな動画をアップされており、今回は『【2025年】もやりたいことが多すぎる！【トレンド予測】』という動画をアップ♪2025年のトレンドについてトークする中で、紗栄子さん自身が“流行ってほしい”と話すほどお気に入り