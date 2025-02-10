『ロゼット洗顔パスタ』が、数量限定で「ロゼット洗顔パスタ グリーンティーの香り」を2025年3月17日(月)に発売する。■数量限定春から初夏にかけての気温の上昇や紫外線量の増加によって目立ち始めた毛穴の開き、肌のザラつきなどにアプローチする毛穴対策洗顔料。フレッシュで爽やかなグリーンティーの香りで、気分もクリアになるような、新緑香る洗顔タイムを楽しんで欲しい。■商品情報ロゼット株式会社ロゼット洗顔パスタ グ