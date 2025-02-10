2025年2月12日、月はしし座の位置で「満月」を迎えます。また、「母倉日」「天恩日」の2つの吉日でもあるため、これまで行動できずにいた自分を卒業し、自信をもって望む未来へと前進する絶好のチャンスです。この日のエネルギーを味方に付けて運気を好転させるために、「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックしておきましょう。まずは、しし座の満月と2つの吉日の特徴を紹介します。「しし座満月」の特徴とは満月