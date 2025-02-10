関東地方公営競馬協議会は10日、「令和6年度南関東4競馬場厩舎関係者表彰」の受賞者を発表した。表彰式は2月14日に船橋競馬場で行う。最優秀騎手賞（年間リーディング1位）は294勝を挙げた森泰斗氏（船橋）が2年ぶり9度目の受賞。同騎手は昨年11月29日を最後に実質的に引退している。最優秀新人騎手賞（デビュー2年以内の年間最多勝利騎手）は佐野遥久（川崎）が受賞した。その他の表彰は以下の通り。▽優秀騎手賞（年間リ