札幌市南区の市街化調整区域で開発許可を得ないまま民間動物園「ノースサファリサッポロ」が２０年近く営業している問題を巡り、秋元克広市長は１０日の定例記者会見で、運営会社「サクセス観光」に対し、都市計画法に基づく施設の除却命令の用意があると伝えたことを明らかにした。園は２００５年７月に開業。市の行政指導に従わずに拡張を続け、これまでの市の調査で１５６棟の違法建築が確認されている。市によると、無許