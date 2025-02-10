プロバスケットボールB1 長崎ヴェルカは8日と9日、アウェーでファイティングイーグルス名古屋と対戦しました。 8日のGAME1の第1クオーターは、名古屋が速攻などで得点を奪うと、ヴェルカはブラントリーを中心とした攻撃で両チーム一歩も引かない展開に。 同点で迎えた第1クオーター終盤に魅せたのは、やはりブラントリー。スリーポイントを沈め、