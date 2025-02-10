財務省は、関税局の職員が不正薬物の密輸入事件の容疑者などあわせて187人の個人情報が書かれた文書を紛失したと明らかにしました。財務省によりますと、関税局の職員は今月6日、横浜税関で関税法違反に関して調査した行政文書を受け取った後、夜に横浜市内の飲食店で酒を飲んだということです。その後、職員は、7日午前0時ごろに帰宅途中の駅で下車した際に、文書や業務用のパソコンが入った鞄をなくしたことに気づきました。紛失