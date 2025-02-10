国民民主党の玉木雄一郎代表国民民主党の玉木雄一郎代表（役職停止中）は10日、所得税が生じる「年収103万円の壁」の引き上げ幅について、生存権の保障という観点を重視する考えを示した。「生存権の保障をどのように具体的な数字で体現していくのか。これからの協議の大きな軸になる」と記者団に述べた。玉木氏は、生活保護の1人当たりの平均給付額が150万円前後だと指摘。昨年末に与党が提示した123万円への引き上げでは「物