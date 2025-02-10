小銃や機関銃を販売したなどとして、銃刀法違反罪に問われた埼玉県川越市の会社員吉田奈巨被告（34）の判決で、福岡地裁は10日、機関銃の販売については無罪とし、懲役3年、執行猶予4年、罰金40万円（求刑懲役4年、罰金50万円）の判決を言い渡した。埼玉、広島、福岡の3県警が2023年、海外製の銃などを改造し譲渡したなどとして逮捕、福岡地検が起訴していた。富張真紀裁判長は判決理由で、機関銃の特徴とされる連続発射機能