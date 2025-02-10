[北京 １０日 ロイター] - 中国外務省は１０日、チベット仏教最高指導者ダライ・ラマ１４世（８９）が「正しい道に戻る」ことを望んでおり、「祖国」分裂の立場を放棄する限り、その将来について話し合えると表明した。７月で９０歳になるダライ・ラマは１９５９年にチベットからインドに亡命したが、死ぬ前にチベットに戻りたいとの意向を示している。同省の郭嘉昆報道官は定例記者会見で、ダライ・ラマがチベットと台湾が中