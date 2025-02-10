ネックレス1本だけ、逮捕の女の正体は。【画像】なぜ1本だけ？ネックレス盗んだ疑いで逮捕女の正体は…■女の正体に…店長「驚いた」開店前の貴金属店に、女がそろりそろりと入って来ました。防犯カメラには、商品棚を物色する女…。しかし、何も手にしませんでした。移動し、他の商品棚でも、さらに他の商品棚でも、何も手にしませんでした。そして、女がようやく手にしたのは、1万3000円のネックレス1本のみ…。山梨