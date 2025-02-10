財務省は10日、不正薬物密輸に関わった可能性がある人物ら187人分の個人情報が記された文書を紛失したと発表した。同省の職員が、税関職員との会合で酒を飲んだ後に紛失した。情報の漏洩（ろうえい）は確認されていないという。同省によると、紛失した文書はA4サイズで9枚。不正薬物密輸入に関わった可能性がある人物（26人）や、大麻の実の送り先（159人）など、計187人の住所や氏名が記されていた。同省関税局調査課の