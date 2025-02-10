川崎市役所川崎市は健康増進や文化振興などを目的とした「川崎市民プラザ」（同市高津区）を２０２６年度限りで閉館することを決めた。１０日の市議会文教委員会で報告した。川崎市民プラザは１９７９年５月から開館し、会議室やホール、プールやトレーニングルームなど市民に広く利用されてきた。しかし、築４５年を経過して老朽化が目立ち、２０２２〜２３年度には設備の故障でプールの休止があった。今後も受水槽や動力制御