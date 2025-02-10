timelesz佐藤勝利（28）が10日、都内で行われたMBS／TBSドラマイズム枠のドラマ「アポロの歌」（水曜午前1時28分、18日スタート）の第1話先行上映＆トークイベントに出席した。70年に「週刊少年キング」で連載された手塚治虫氏原作のSF青春ストーリーを、現代解釈で実写化。佐藤は、幼少期のトラウマで愛を憎むがゆえに、何度も愛と向き合うことになる主人公、近石昭吾を演じる。トークイベントでは共演した西垣匠（25）から「静岡