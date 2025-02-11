[１０日 ロイター] - トランプ米大統領が米国に輸入される全ての鉄鋼・アルミニウムへの２５％の関税を発表する計画を明らかにしたことを受け、１０日午前の米株式市場で、同国の鉄鋼・アルミメーカーの株価が軒並み急伸した。ニューコアは７．５％、、クリーブランド・クリフスは１４％、センチュリー・アルミニウムは１５％、アルコアは３．５％それぞれ上昇。ＵＳスチールは３％超上昇した。林芳正官房長官が日本製鉄によるＵＳ